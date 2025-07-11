Трансатлантический разлад: как Трамп будет вести себя с Россией?

Президент США Дональд Трамп готов пойти примирение с Кремлем, но на своих условиях, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«Сейчас на первом плане то, что можно назвать трансатлантическим разладом. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа и его администрации вопрос о трансатлантической сцепке выглядит по-другому. Трамп не скрывает, что его главный стратегический враг — это Китай. Поэтому с Россией он готов как-то замириться», — сказал Чижов.

Он уточнил, что пойти на это президент США готов только на своих условиях, которые помогут ему расчистить поле для противостояния с Китаем и при этом не дать России сблизиться с Поднебесной.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что провал дипломатии американского президента Дональда Трампа и его более агрессивная риторика в сторону России приведут к поражению киевского режима Профессор считает, что Трамп не смог наладить отношения с Москвой, как обещал.