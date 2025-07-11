Эксперт Балакин: Татарстан — регион с традиционно высокой явкой на выборы

Член РАПК, политтехнолог Василий Балакин заявил, что Татарстан стал единственным регионом России, где выборы в этому году пройдут за один день — 14 сентября, это связано с традиционно высокой явкой: аргументов для продления голосования до трех дней попросту нет, сообщает «ФедералПресс» .

«Сейчас за два месяца до выборов раиса социология ФОМ показывает декларируемую явку выше 79%. В этой связи трехдневное голосование рассматривается исключительно как дополнительная нагрузка на бюджет и избирательную систему», — сказал эксперт.

Выдвижение кандидатов для участия в выборах главы Татарстана завершается 11 июля.

Пока документы подали всего чтеыре кандидата: Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).