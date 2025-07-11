Около 400 млн рублей выплатили работникам Подмосковья задолженности по зарплате

Права работников, выплата задолженности по заработной плате и многие другие вопросы ежемесячно рассматривают на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«За полгода более 4 тысяч работников восстановили свои права на оплату труда и получили зарплату на общую сумму почти 400 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что 15 организаций региона погасили задолженность по заработной плате, которая не выплачивалась несколько месяцев. Так, в Сергиевом Посаде была погашена самая крупная задолженность — 355,6 млн рублей. Задержку зарплаты также устранили в Люберцах — 14 млн рублей, в Солнечногорске — почти 11 млн рублей, в Подольске — 9,5 млн рублей, в Балашихе — 2,8 млн рублей, в Красногорске — 2,5 млн рублей, в Богородском округе — 1,5 млн рублей, в Воскресенске — 330 тысяч рублей, в Лосино-Петровском — 214 тысяч рублей, в Серпухове — 243 тысячи рублей, в Одинцовском округе — 148 тысяч рублей и в Жуковском — 68 тысяч рублей.

Вопросы задолженности рассматриваются на заседаниях с участием представителей министерства социального развития, прокуратуры, Следственного комитета, Гострудинспекции, росреестра, судебных приставов и др.

В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Прокуратуру или в Государственную инспекцию труда, направив обращение через электронный сервис «Онлайнинспекция.рф»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.