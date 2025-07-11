В Луховицах поддержали выдвижение Дениса Мишина на довыборы в окружной совет депутатов

В Луховицах единороссы поддержали выдвижение Дениса Мишина на довыборы в окружной совет депутатов. Также представители «Единой России» обсудили работу по исполнению наказов, которые вошли в Народную программу партии. Выполнение составило более 90%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участниками заседания политсовета луховицкого отделения «Единой России» стали глава округа, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин, депутат Московской областной Думы Максим Коркин, представители депутатского корпуса, партийные сторонники и молодогвардейцы.

Как сообщил Максим Коркин, в планах на 2025 год по Народной программе «Единой России»: создание сквера на Бастановой горе близ поселка Фруктовая, ремонт 20 подъездов в многоквартирных домах, завершение капремонта школы в поселке Фруктовая, школы № 2 и школы-интерната в Белоомуте. В 2025 году завершится реконструкция стадиона «Спартак» и капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы. Планов еще много и все они будут реализованы, подчеркнул депутат.

На заседании были подведены итоги предварительного голосования, которое проводилось в округе Луховицы в мае этого года. Для участия в голосовании было необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru в качестве выборщика. Таких по округу было свыше 500 человек из числа предстивителей «Единой России» и партийных сторонников.

По итогам голосования определился кандидат, который представит партию «Единая Россия» на предстоящих довыборах в Совет депутатов муниципального округа Луховицы по одномандатному округу № 4. Этого права удостоен Денис Мишин, который ранее уже был депутатом.

«Благодаря тщательному отбору кандидатур на предварительном голосовании нам удалось сформировать в Совете депутатов Луховиц отличную команду. В прошлом году на выборах в муниципальный Совет партия „Единая Россия“ получила 10 из 10 мест в Совете по одномандатным избирательным округам и 7 из 10 мест по партийным спискам, набрав почти 74%», — отметил Сергей Тимохин.

Довыборы в Луховицах пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.