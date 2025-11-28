Москва вечером в пятницу встала в 8-балльных пробках
В пятницу вечером 8-балльные пробки образовались в Москве. Многие улицы мегаполиса окрасились коричневым цветом в навигаторе, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
Большая пробка образовалась на Тверской области по направлению к центру столицы. Также «красные» Садовое кольцо и Валовая улица.
Юг, восток и север Третьего транспортного кольца сильно загружены, а северо-запад ТТК — «коричневый».
Кроме того, постоять придется на западном и восточном участках МКАД.
Днем в пятницу на внешней стороне МКАД в районе 51 км рядом со съездом №51 случилось ДТП. Оно спровоцировало затор.
