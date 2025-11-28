В Москве из-за ДТП на МКАД образовалась пробка
28 ноября на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе 51-го километра около съезда под номером 51 произошла авария, которая спровоцировала затор, об этом сообщает столичный Дептранс.
Городские службы быстро прибыли на место происшествия и проводят необходимые работы.
Информация о причинах аварии и наличии пострадавших в настоящее время уточняется.
В связи с ДТП движение транспорта в указанном районе затруднено. Рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами для объезда.
