Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы из-за мощного снегопада, который обрушился на столицу и Подмосковье, сообщает пресс-служба МЖД.
Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке ж/д полотна и инфраструктуры от снежных заносов.
В настоящее время для уборки снега на линии работает 112 единиц спецтехники. Еще около 4,5 тыс. человек задействовано для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. При необходимости будут задействованы дополнительные силы.
«Для координации действий по снегоборьбе на Московской железной дороге работает оперативный штаб», — говорится в сообщении.
Кроме того, граждан призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности на объектах ж/д инфраструктуры в непогоду.
Ранее стало известно, что рейсы массово задерживаются в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский из-за сильного снегопада в Московском регионе.
