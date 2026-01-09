Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы из-за мощного снегопада, который обрушился на столицу и Подмосковье, сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке ж/д полотна и инфраструктуры от снежных заносов.

В настоящее время для уборки снега на линии работает 112 единиц спецтехники. Еще около 4,5 тыс. человек задействовано для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. При необходимости будут задействованы дополнительные силы.

«Для координации действий по снегоборьбе на Московской железной дороге работает оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Кроме того, граждан призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности на объектах ж/д инфраструктуры в непогоду.

Ранее стало известно, что рейсы массово задерживаются в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский из-за сильного снегопада в Московском регионе.

