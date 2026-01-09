Рейсы массово задерживаются в столичных аэропортах из-за сильного снегопада

По словам пассажиров, рейс Etihad Airways EY487 Абу-Даби — Москва совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. При этом по прилету выяснилось, что багаж до сих пор находится в Абу-Даби. Позже пассажирам сказали добираться до Москвы своими силами, а за билеты запросить компенсацию.

Пассажиры рейса YC 173 Москва — Надым авиакомпании «Ямал» рассказали, что из-за непогоды рейс несколько раз переносили. Борт должен был вылететь в 03:00, однако пассажиры еще 4 часа были вынуждены ждать вылет в самолете. Однако позднее людей вернули в аэропорт, выдав ваучеры на питание.

Два самолета египетской авиакомпании Nesma Airlines, следующие рейсами из Москвы в Хургаду (NE 601 и NE 605), а также один борт в Шарм-эль-Шейх (NE 619) задерживают вылет с ночи и переносят время начала полета.

«Более 600 человек застряли в Внуково. 9 часов ожидания, в итоге авиакомпания ничего не предоставляет, никакой помощи», — пожаловались пассажиры.

Ранее стало известно, что столичные городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий мощного снегопада, накрывшего мегаполис.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.