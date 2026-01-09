Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

Этой ночью и ранним утром специалисты несколько раз промели проезжую часть дорог и тротуаров, затем последовала противогололедная обработка. Кроме того, в Москве повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улиц и дорог.

Днем в пятницу планируется провести в столице очистку крыш жилых домов от снега и наледи, а также почистить от выпавшего снега дворы.

Сильный снегопад будет идти в мегаполисе до утра 10 января. Непогода сопровождается ветром с порывами до 18 м/с.

В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.

