Московскому трамвайному депо имени Апакова исполнилось 115 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном Telegram-канале сообщил, что трамвайному депо имени Апакова исполнилось 115 лет, но, несмотря на это, после окончания реставрационных работ депо станет самым современным в российской столице.

По словам Собянина, за более сотню лет трамвайное депо не прекращало работу ни на один день, а единственный ремонт был лишь в начале 1960-х годов. Именно поэтому в настоящее время на улице Шаболовка проводится масштабная реконструкция. При этом само депо уже готово на 75%, а когда объект откроют — он станет самым современным в Москве.

«Запланированы расширение проезда, прокладка новых путей — больше 3 км — и замена кабельных линий, а в будущем — установка современных станков для обточки колес трамвая. Заезд организуют по типу конвейера — процесс обслуживания станет до двух раз быстрее, сократится нагрузка на Шаболовку», — рассказал градоначальник.

В рамках реставрационных работ планируют восстановить объект культурного наследия — административный корпус депо. Здесь специалисты будут работать максимально бережно.

Ранее в российской столице состоялся парад трамваев. Мероприятие приурочили ко дню транспорта.