сегодня в 11:35

Парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет в Москве 13 июля

Парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет в столице в День московского транспорта 13 июля, сообщает пресс-служба городского Дептранса .

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 2024 год стал знаковым для истории трамвая. В апреле столица отметила 125-летие городского транспорта. А 13 июля город отпразднует День московского транспорт. В связи с этим пройдет парад ретротранспорта.

«Около 15 исторических вагонов и машины из коллекций наших партнеров проедут в центре столицы», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что развитием современной транспортной инфраструктуры и сохранением памяти о прошлом занимаются по задаче мэра Москвы Сергея Собянина.

Парад пройдет на Чистопрудном бульваре 13 июля. Начало движения колонны — 11:00. Старт состоится от метро Новокузнецкая. Колонна проедет через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара.

С 11:30 до 18:00 гостей праздника ждет выставка ретротранспорта.