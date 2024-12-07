Московские дорожники работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

По прогнозам синоптиков, в течение суток прирост снега в Москве может достичь 11 сантиметров, в связи с этим, дорожные службы переведены в режим работы в условиях повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», — пояснил Бирюков.

Дорожные службы внимательно следят за ситуацией, которая складывается на дороге в условиях снегопада. Коммунальщики прометают проезжую часть согласно действующим регламентам. Особое внимание уделяется тротуарам, по которым передвигаются люди, и подходам к остановкам общественного транспорта, а также выходам из метро.

Ранее синоптики сообщили, что в начале следующей недели снегопады продолжатся в Москве. На погоду в российской столице будет влиять атлантический циклон.