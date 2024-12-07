Атлантический циклон принесет мокрый снег и дождь в Москву

В начале следующей недели в Москве потеплеет на пару дней. На погоду в российской столице будет влиять атлантический циклон, рассказала специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».

«Температура воздуха в понедельник (9 декабря — ред.) и во вторник (10 декабря — ред.) в ночные часы будет около 0℃, а дневная температура приблизится к отметке 0 — плюс 2 градуса», — пояснила специалист.

Несмотря на то, что в городе ожидается потепление, на выпавший снег это не повлияет, он не растает. Позднякова также отметила, что в начале новой недели атмосферное давление превысит климатическую норму для этого времени года.

Пока на Москву будет оказывать влияние атлантический циклон, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее жителей Московского региона предупредили о том, что 7 декабря местами ожидается гололедица и усиление ветра до 11 метров в секунду. Пешеходов и автомобилистов просят учитывать погодные условия при перемещениях и быть предельно внимательными на улице.