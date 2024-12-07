Гидрометцентр РФ: снег, гололедица и ветер придут в Московский регион 7 декабря

Днем 7 декабря в Московском регионе будет от трех до одного градуса мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве и области в субботу будет облачная погода. Ожидается снег и гололедица, местами гололед. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от трех до одного градуса мороза. Ожидается снег и гололедица. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за гололеда на дорогах. Предупреждение действует до 21:00 7 декабря.