«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололеда

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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и области с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за гололедно-изморозевого отложения. Местами на дорогах будет гололед.

Кроме того, в Москве и области по-прежнему действует другой «желтый» уровень опасности — из-за гололедицы. Риск ее появления сохраняется до 21:00 9 декабря.

Ранее сообщалось, что ночью 6 декабря в Московском регионе будет от пяти до трех градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, гололедица и снег.