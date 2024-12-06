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Гидрометцентр РФ: снег, гололедица и ветер придут в пятницу в Московский регион

От шести до четырех градусов ниже нуля будет в Москве и области днем 6 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ожидается облачная погода. Будет небольшой снег и гололедица. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от пяти до трех градусов ниже нуля. Будет облачная погода, гололедица и снег. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он действует до 9 декабря.