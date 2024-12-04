«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы
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В Подмосковье и Москве синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать по 9 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Так, в Московской области его объявили до 02:00 9 декабря, а в столице — до 01:00 9 декабря.
«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Аналогичный уровень также действует на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Липецкой и Тамбовской областей, где предупреждение погоде не требуется.
До 10 декабря в столичном регионе температура будет периодически переходить через 0 градусов. Местами пройдет снег, также сохранится гололедица.