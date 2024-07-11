Мощный ливень затопил дороги в кузбасском Новокузнецке

Ливневые канализационные сети не справились с потоком воды, который хлынул по городским улицам после мощного ливня. Пешеходы и автомобилисты буквально плывут по дорогам к своим домам.

Очевидцы сняли видео, которое позднее попало в Сеть. На опубликованных кадрах видно, что на некоторых участках вода достигает уровня бамперов. Синоптики и МЧС предупредили население города, что стихия только начала царствовать в Новокузнецке.

По прогнозам, ливни и шквалистый ветер от 18 до 23 метров в секунду сохранится до середины ночи 12 июля. Новокузнечан и гостей города просят быть максимально внимательными на дорогах, а также не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и ненадежных конструкций, таких как рекламные щиты.

Ранее в столичном МЧС рассказали, как себя нужно вести во время урагана, который периодически обрушивается на разные регионы России. Во время непогоды все окна и форточки в помещении должны быть плотно закрыты.