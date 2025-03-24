Минтрансу РФ предложили ввести «период охлаждения» при бронировании билетов

В Союзе пассажиров попросили у перевозчиков ввести так называемый «период охлаждения» во время бронирования билетов на самолеты и поезда. В Минтрансе попросили ОАО «РЖД» и авиационные компании дать оценку инициативе, сообщает « Коммерсант ».

Если идея понравится, то могут быть внесены изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.

Суть инициативы в том, чтобы дать покупателям билетов возможность избавиться от ошибок, допущенных при бронировании. Например, если неправильно внесены имя или фамилия.

Правки можно внести в течение «периода охлаждения». Если билет был приобретен за 30 дней до поездки, данные в нем можно изменить за несколько суток. Если же приобретен в день отправки — максимум полчаса после приобретения. Количество людей, которые допускают ошибки при бронировании, составляет 2-3%.

Ранее 34% респондентов сказали, что потеряли около 5 тыс. рублей из-за возврата билета.