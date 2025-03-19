Опрос показал, сколько денег потеряли россияне на замене или отмене авиабилетов

Треть россиян потеряла на замене или отмене авиабилетов 5-10 тысяч рублей

Проведенный среди россиян опрос показал, что отмена или изменение планов на поездку может привести к финансовым потерям. 34% респондентов заявили, что так потеряли до 5 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет»

При этом для многих опрошенных сумма потерь была сильно выше: 27% потеряли от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 19% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Более того, для 13% россиян убытки составили от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

5% респондентов поделились, что их потери достигали 50 тыс. — 100 тыс. рублей, а в отдельных случаях (2%) даже были выше 100 тыс. рублей.

При этом 64% респондентов никогда не сталкивалась с такой необходимостью. 29% участников опроса бывали в ситуации, когда планы на отдых пришлось корректировать или отменять.

Среди основных причин замены или отмены билетов: экстренное изменение планов (8%), проблемы со здоровьем (7%), работа (7%), закрытие границ или визовые сложности (5%), отмена рейсов (4%), форс-мажоры (3%) и проблемы в отношениях (2%).

«Анализ результатов исследования выявляет тревожную тенденцию: финансовые риски, связанные с отменой или изменением планов путешествий, значительно недооцениваются. Хотя часть респондентов избежала подобных ситуаций, для значительного количества людей отмена поездки привела к серьезным финансовым потерям, распределенным по широкому диапазону — от незначительных сумм до значительных убытков, превышающих 100 тыс. рублей», — сказал директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак.

Он считает. что такие данные подчеркивают необходимость смены парадигмы в планировании путешествий у россиян. Например, рынку туризма следует предлагать клиентам более прозрачные и гибкие системы бронирования, а путешественникам — более взвешенно подходить к выбору тарифов и рассматривать страховые полисы на случай сдвига или отмены поездки.