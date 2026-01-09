Минтранс рекомендовал пассажирам заранее прибывать в аэропорты из-за снегопада

Россиянам и туристам, планирующим вылет из Московского региона, следует заранее прибывать в аэропорты из-за снегопада, уточнять актуальную информацию о рейсах с помощью онлайн-табло и чат-ботов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский в пятницу днем продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на аномальный снегопад. С начала суток аэропорты Московского региона обслужили в целом на прилет и вылет 492 рейса, за последние 4 часа — 260.

Все службы воздушных гаваней в непогоду работают в усиленным режиме, оснащены силами и средствами для обслуживания лайнеров. Сотрудники аэропортов чистят перроны, места стоянок, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. В воздушных гаванях возможны корректировки в расписании полетов.

По данным на 13 часов пятницы, в аэропортах региона отменили на прилет и вылет 14 рейсов, также задержано на срок более 2 часов 48 рейсов. Самолеты на запасные аэродромы не отправляли.

В регион пришел балканский циклон «Фрэнсис». В Москве и Подмосковье до 00:00 10 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада.

