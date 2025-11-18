сегодня в 21:08

Минтранс готовится к открытию аэропортов, закрытых с 2022 года

Минтранс готов возобновить работу ряда аэропортов южной и центральной частей России, которые были закрыты с 2022 года, если поступит подобное распоряжение. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что решение об открытии аэропортов будут принимать органы, которые отвечают за безопасность. По словам Никитина, если такие службы дадут «добро» на возобновление работы воздушных гаваней, то Минтранс постарается оперативно выполнить все необходимые процедуры.

«Мы готовы, готовимся к этим вещам», — сказал министр.

Сейчас ограничена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа и т. д.

С 10 июля свою работу возобновил аэропорт Геленджика. Он не принимал и не отправлял самолеты после начала СВО.

