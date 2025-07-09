Минтранс: аэропорт Геленджика готовится возобновить работу

Аэропорт Геленджика, который после начала СВО не принимал и не отправлял самолеты в связи с соображениями безопасности, готовится возобновить работу, сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

«Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и госкорпорации по ОрВД», — говорится в сообщении ведомства.

Новый аэропорт в Геленджике был построен и введен в эксплуатацию в 2021 году. Работы по обновлению инфраструктуры аэровокзала завершатся до конца текущего года.

В министерстве добавили, что в мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. По итогам I полугодия текущего года, было выполнено 324 рейса и обслужено почти 29 тыс. пассажиров.

Ранее депутаты Госдумы единогласным решением утвердили Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Его предшественника Романа Старовойта освободили от должности по указу президента РФ Владимира Путина. В тот же день экс-министр совершил самоубийство в Подмосковье.