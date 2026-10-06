Мешала полететь собаке: жена Прилучного пожаловалась на сотрудницу авиакомпании

Актриса театра и кино, жена актера Павла Прилучного Зепюр сообщила в соцсетях, что едва не опоздала на рейс одной из популярных авиакомпаний из-за того, что ее сотрудница намеренно мешала пассажирам с питомцами попасть на рейс. По словам Прилучной, женщину не устраивали все собранные документы на собаку и она отправила их в ветцентр за неизвестной печатью.

«Ненавижу выносить такие неприятные ситуации на публику, но сегодня я узнала, что ситуация, которая с нами произошла в аэропорту Шереметьево, оказывается, происходит практически ежедневно и с другими людьми», — рассказала актриса.

По словам Прилучной, она максимально внимательно готовилась к первому полету питомца семьи — собаки по кличке Шанти. Актриса утверждает, что сотрудница авиакомпании делала все, чтобы ее семья не успела на рейс. При проверке документов собаки женщина заявила, что не хватает одной печати. Какой именно печати, уточнить не смогла и отправила Прилучную в соседний терминал, несмотря на то, что до рейса оставалось совсем немного времени.

В ветцентре Прилучной сообщили, что с документами все в порядке и никаких других печатей ставить не нужно. В итоге семья успела попасть в самолет в последний момент.

Ранее в аналогичной ситуации оказался блогер и дизайнер интерьеров Алексей Кулевацкий. Та же сотрудница авиакомпании не пустила его на рейс из-за переноски для собаки, которая другими сотрудниками была одобрена и уже имела бирку для перелета. После покупки новой переноски ситуация никак не изменилась, в итоге мужчина потерял время, деньги и не смог улететь.

Зепюр Прилучная обратилась к авиакомпании с просьбой провести проверку в отношении конкретной сотрудницы, которая намеренно усложняет жизнь пассажиров с питомцами, которые выполняют все требования, установленные и прописанные перевозчиком на официальном сайте.

В аэропорту Шереметьево отметили, что представители и сотрудники аэропорта не участвовали в описанном инциденте. Обслуживание пассажиров указанных рейсов осуществляли сотрудники авиакомпании-перевозчика.

«Вопросы, связанные с допуском пассажиров к перевозке и соблюдением требований к перевозке животных, относятся к компетенции авиакомпании», — подчеркнули представители воздушной гавани.

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