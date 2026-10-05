Сотрудница авиакомпании устроила квест пассажиру с питомцем и не пустила на рейс

Блогер и дизайнер интерьеров Алексей Кулевацкий рассказал в соцсетях о неприятной ситуации, с которой столкнулся в аэропорту Шереметьево. По его словам, 4 октября он не смог попасть на свой рейс из-за женщины по имени Наталья, которая не пустила его из-за уже зарегистрированной переноски для собаки.

Мужчина отметил, что уже был зарегистрирован вместе с собакой, также перевозка питомца была оплачена, а посадочный талон — выдан. Но этого оказалось недостаточно. Старшая смены, несмотря на правила авиакомпании, не пустила его на рейс из-за переноски, с которой мужчина ранее уже летал рейсами данной авиакомпании.

Блогер утверждает, что его переноска 44×30×26 не подошла. Мужчина побежал по аэропорту и купил другую за 1 890 рублей, но и она не подошла. На вопрос, какую тогда купить, сотрудница засмеялась и сообщила, что в аэропорту он все равно не найдет ту, которая ее устроит.

Кулевацкий сравнил ситуацию с квестом «Угадай сумку», призом за прохождение которого должна была стать возможность воспользоваться уже оплаченным билетом. Но квест он не прошел.

В итоге блогер перечислил свои расходы: 30 638 рублей — билет, 8 075 рублей — перевозка собаки, 1 890 рублей — вторая переноска, 1 547 рублей — справка, 1250 долларов — Airbnb и 464 евро — аренда автомобиля.

Также, по словам блогера, при нем старшая смены грубо разговаривала с другими пассажирами, угрожала снятием с рейса, а одного человека назвала идиотом. Свою фамилию при этом назвать отказалась.

Кулевацкий сообщил, что официальную претензию в авиакомпанию направит отдельно. В посте он задал авиакомпании вопрос: где на сайте опубликованы правила прохождения «контроля».

В пресс-службе аэропорта Шереметьево РИАМО рассказали, что представители и сотрудники аэропорта не участвовали в описанном инциденте. Обслуживание пассажиров указанного рейса осуществляли сотрудники авиакомпании-перевозчика.

«Вопросы, связанные с допуском пассажиров к перевозке и соблюдением требований к перевозке животных, относятся к компетенции авиакомпании», — подчеркнули представители воздушной гавани.

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