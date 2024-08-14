МЧС России опровергло полет самолета Ил-76 над Запорожской областью

сегодня в 19:16

В МЧС России опровергли информацию о якобы полете самолета ведомства Ил-76 над территорией Запорожской области. Авиация не выполняет полеты в этом пространстве, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Украинские информационные ресурсы опубликовали новость о том, что в воздушном пространстве над Запорожской областью появился, а потом якобы резко пропал самолет МЧС России Ил-76.

«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее администрация Энергодара назвала фейком слухи об эвакуации и опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС. По мнению властей, так ВСУ пытаются посеять панику среди местного населения.