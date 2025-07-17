Заместитель главы Балашихи провел обход территорий микрорайона Южный

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с жителями, сотрудниками управляющих компаний и представителями МБУ «Благоустройство-Балашиха» провел обход территории микрорайона Южный. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверили содержание дворовых и общественных территорий, а также нестационарных торговых объектов, расположенных на территории микрорайона.

Ответили на многочисленные вопросы жителей касательно обустройства «народных троп», системы приоритетности при облагораживании парковых и лесопарковых зон, планов на благоустройство усадьбы «Пехра-Яковлевское», а также по вопросу жалоб на деятельность управляющих организаций, обслуживающих данный микрорайон.

Собственникам нестационарных торговых объектов было указано на недопустимость нарушения Правил благоустройства, действующих на территории городского округа Балашиха в части размещения выносной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.