В с Мамонтово Богородского округа открыли почтовое отделение после ремонта

В селе Мамонтово Богородского округа теперь свои услуги предлагает отремонтированное, современное отделение почтовой связи. Как признаются местные жители, они искренне рады, что здание почты возобновило свою работу после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большинство населения — пенсионеры, которые уже привыкли оплачивать квитанции, делать переводы или получать пенсию через данное отделение. До этого пожилые сельчане были вынуждены ездить в мкр. Глухово в г. Ногинск — на это уходило лишнее время. Здесь же грамотный и квалифицированный персонал всегда готов проконсультировать и помочь посетителям.

Данное почтовое отделение обслуживает почти 2 тыс. человек. В минувшем году была завершена модернизация помещения по президентской программе, предполагающей комплексный ремонт почтовых отделений в сельских населенных пунктах.

В Богородском округе 25 почтовых отделений, 8 из которых — сельские.

Теперь в отделении, расположенном в с. Мамонтово, для жителей представлен полный спектр почтовых услуг — в новом, современном, модернизированном помещении с комфортными условиями. Также здесь оборудован уголок здоровья, где каждый желающий может воспользоваться медицинским аппаратом для измерения давления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

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