Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило власти Молдавии в систематическом срыве переговоров по урегулированию конфликта и отказе от формата «5+2», ссылаясь на мнение третьих сторон, сообщает «Царьград» .

В ведомстве напомнили, что последний раунд полноформатных консультаций в формате «5+2» прошел в 2019 году в Братиславе, после чего диалог был фактически заморожен.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев отметил, что молдавская сторона на всех уровнях препятствует переговорам, отказывается от формата «5+2» и ссылается на мнение третьих стран.

«Молдавская сторона делает все на официальном, неофициальном уровнях, чтобы переговорного процесса не было. Она нивелирует содержательную часть диалога, отказывается от формата „5+2“, ссылаясь на мнение третьей стороны. Все это в комплексе должно демотивировать международных участников. Не хочет Кишинев вести диалог, мы не можем заставить», — пояснил Игнатьев.

Он подчеркнул, что отсутствие диалога только усугубляет ситуацию, а Приднестровье и Молдавия не должны становиться новой зоной конфликта.

«Наша задача сделать все, чтобы Приднестровье и Молдова, общее региональное пространство, не стало очередной зоной конфликта. Это не только наше желание, но и желание других международных участников», — добавил Игнатьев.

Эксперты считают, что Кишинев сознательно блокирует диалог из-за опасений внутренней нестабильности и стремления властей Молдавии к сближению с Западом и НАТО. Формат «5+2» включает Молдавию и Приднестровье как стороны конфликта, Россию, Украину и ОБСЕ в качестве посредников, а также США и Евросоюз в роли наблюдателей.

Исторически конфликт между Молдавией и Приднестровьем обострился после распада СССР, когда власти Молдавии приняли закон о румынском языке и попытались подавить сопротивление в Приднестровье силой. Это привело к вооруженному конфликту, который удалось остановить после вмешательства России и начала миротворческой операции.