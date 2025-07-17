В Рузском округе отремонтировали еще одну муниципальную дорогу

В поселке Тучково Рузского муниципального округа на улице Зеленая завершен ремонт дороги. Теперь жители могут наслаждаться комфортными условиями передвижения без ям и неровностей. Это важное событие подчеркивает внимание властей к нуждам населения и стремление обеспечить достойные условия жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, радует информация о масштабных планах по ремонту дорог в целом: в 2025 году в Рузском муниципальном округе запланировано проведение ремонта 40 муниципальных дорог. Часть из них уже отремонтировали. Такие меры позволят значительно повысить качество инфраструктуры региона и улучшат жизнь многих жителей округа.

«Мы гордимся тем, что такие позитивные изменения происходят именно здесь, ведь каждый отремонтированный участок дороги — это шаг навстречу комфортной и безопасной городской среде!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.