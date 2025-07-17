Мероприятие к 35-летию памяти писателя Валентина Пикуля прошло в Балашихе

Во встрече приняли участие общественные деятели, ветераны флота, представители культуры и почитатели творчества писателя Валентина Пикуля. Он является автором таких работ, как «Реквием каравану PQ-17» и «Моонзунд». Во время мероприятия участники вспомнили о жизни и творчестве писателя.

«Валентин Саввич Пикуль посвятил свою жизнь служению Отечеству, Российскому Флоту. Это он воплотил в литературных произведениях, которые издавались и продолжают издаваться во всем мире», — сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Участники встречи посмотрели отрывки документальных фильмов о жизни, творческой деятельности писателя и фрагменты из интервью с ним.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписать историю и стереть с культурной карты имена великих соотечественников, такие мероприятия особенно важны. Сторонники партии „Единая Россия“ в Московской области продолжают активно участвовать в просветительских проектах, которые формируют связь между прошлым, настоящим и будущим. Мы уверены, что культурное наследие Пикуля должно сохраняться и передаваться — не только в виде книг, но и в живом общении, встречах, песнях и событиях. Это наша память. А значит — наша сила», — сказала председатель Регионального совета сторонников Елена Андреева.

Имя Пикуля носят четыре корабля, среди которых современный танкер усиленного ледового класса, построенный на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.