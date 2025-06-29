Mash: огромная очередь образовалась на паспортном контроле в Шереметьево

Сотни людей на протяжении двух часов стоят в огромной очереди на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Mash .

В воздушной гавани застряли пассажиры трех рейсов. Люди, прилетевшие из Египта, Катара и с Кубы, стоят в очереди на паспортном контроле в терминале С.

Работает всего половина кабинок. В первую очередь туда пропускают семьи с детьми.

Ранее 300 туристов застряли в аэропорту Домодедово почти на 20 часов. Их рейс в Хургаду переносили несколько раз из-за поломки самолета.