Mash: гидроусилители на Lada выходят из строя из-за пластиковых подшипников

На автомобилях Lada, выпущенных в 2023–2024 годах, стали выходить из строя гидроусилители. После поломки руль начинает «хрустеть» и перестает слушаться, сообщает Mash .

Причину проблемы выявил автомеханик. Так, ему привезли на ремонт пять машин, в одном авто он сразу же нашел сломанный пластиковый подшипник.

Оказалось, что детали из этого материала по сравнению металлическими рассыпаются через пару лет, из-за чего вал перекашивает, появляется стружка, мотор перегружается, а руль перестает слушаться.

Один из автодилеров подтвердил наличие проблемы. По его словам, в машинах, выпускаемых с 2025 года, будут ставить нормальные детали. При этом «АвтоВАЗ» заявил, что случаи с поломкой гидроусилителей из-за пластиковых подшипинков единичны.

В компании считают, что причина выход из строя заключается в сбое в ПО при слишком быстром перезапуске двигателя. Они советуют держать паузу в пять минут перед повторным запуском двигателя. В настоящее время на заводе завершают прошивку, которая сократит этот интервал.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» на ПМЭФ покажет первый кроссовер Lada собственной разработки. Премьера состоится 18 июня.