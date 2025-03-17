Mash: 300 туристов почти сутки не могут вылететь в Египет из Домодедова

Почти 300 пассажиров на сутки застряли в московском Домодедове из-за задержки рейса MS 728 авиакомпании Egypt Air в Египет, сообщает Mash .

Туристы должны были вылететь в Шарм-эш-Шейх еще в час ночи. Однако в итоге их рейс переносили пять раз.

Застрявших в аэропорту людей расселили в гостиницы только утром. Днем им сообщили, что регистрация на рейс откроется в 17:00.

Когда туристы прибыли в Домодедово, им снова сообщили о задержке. Рейс перенесли из-за поломки авиалайнера.

В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что вылет рейса MS 728 авиакомпании Egypt Air в Шарм-эль-Шейх был задержан по технической причине, ее устранением занимается авиационно-технический состав перевозчика. Вылет рейса назначен на 22:00 17 марта. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

Ранее более 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси. По их утверждениям, за 2 часа до планируемого вылета в Москву произошла замена самолета, но некоторым не хватило места на борту.