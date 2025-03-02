Более 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси

Свыше 20 граждан РФ застряли в аэропорту грузинской столицы. По их утверждениям, за 2 часа до планируемого вылета в Москву произошла замена самолета и многим не хватило места на борту, сообщает Mash .

Рейс WZ-560 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в 13:50, столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. В процессе регистрации выяснилось, что первоначально запланированный борт был заменен на меньший по размеру. Это привело к тому, что многим пассажирам не хватило места.

По словам пассажиров, представители авиакомпании лишь выражают недоумение и сообщают об отсутствии других рейсов на сегодняшний день. Они также предлагают вернуть деньги за билеты, но не принимают конкретных решений.

Ранее известный фигурист Роман Костомаров с женой Оксана Домниной 19 часов не могли вылететь из Сочи в Москву из-за непогоды.