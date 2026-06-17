Глава Раменского округа проверил ремонт дороги на 2-й Ленинской

Ремонт участка дороги на 2-й Ленинской улице и подъезда к СНТ «Текстильщик-1» завершается в Раменском округе Подмосковья. Глава округа Эдуард Малышев проинспектировал ход работ и встретился с подрядчиком, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эдуард Малышев осмотрел участок протяженностью 0,36 километра и площадью 1385 квадратных метров. Здесь укладывают новое асфальтобетонное покрытие и досыпают обочины песчаным грунтом. Также глава округа оценил содержание прилегающей территории.

Объект включили в план ремонта по обращениям местных жителей и руководства Раменского приборостроительного конструкторского бюро. Работы ведут в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

К проверке присоединился местный житель, участник специальной военной операции Антон Пудычев. Он поблагодарил за обновление дороги и отметил, что подъезд к жилым домам стал более комфортным.

Во время инспекции руководство округа приняло решение дополнительно содействовать асфальтированию подъездов к стадиону и парковке завода РПКБ. Подрядчик планирует завершить все работы на объекте до 27 июня 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.