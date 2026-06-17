В Раменском округе начали реконструкцию стадиона Сатурн

Реконструкция стадиона «Сатурн» стартовала 7 июня в Раменском округе Подмосковья. На арене заменят натуральный газон на искусственный и обновят инженерные системы, завершить работы планируют к октябрю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стадион закрыли для болельщиков и спортсменов из-за масштабного обновления поля. Натуральное покрытие заменят на искусственное всепогодное, что позволит команде тренироваться круглый год и сократит затраты на обслуживание.

«7 июня стадион закрылся на реконструкцию. Идет замена покрытия. Натуральный газон меняем, теперь он будет искусственным. Он будет всепогодным. Это позволит команде тренироваться круглый год. Естественный газон требовал много усилий по уходу. Теперь это уже в прошлом», — прокомментировал заместитель директора по общим вопросам ФК «Сатурн» Константин Климов.

Реконструкцию финансируют из муниципального бюджета. Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Раменского округа. Подрядчик уже снял верхний слой грунта глубиной 30–35 см и приступил к демонтажу систем полива, дренажа и подогрева, которые не обновлялись около 25 лет.

После подготовки основания специалисты уложат новый грунт, установят современную систему водоотведения с дренажными лотками и смонтируют подогрев.

«На время реконструкции основного поля футбольный клуб «Сатурн» проводит тренировки на запасной арене. Домашние матчи команды временно перенесены в Егорьевск. Завершить работы планируют к октябрю. На такие работы отводятся 4 месяца. В дальнейшем на стадионе также обновят табло, а к следующему сезону модернизируют систему освещения», — добавил Константин Климов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.