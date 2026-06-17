Гусева: Подмосковье — лидер по масштабированию лучших практик
Московская область является одним из лидеров среди регионов по масштабированию лучших практик, сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
В среду в Доме правительства Московской области наградили победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Благодаря нашему национальному лидеру главы муниципалитетов по горизонтали масштабируют лучшие практики, делятся опытом, и Московская область здесь, конечно же, лидер. Я приехала вас за это поблагодарить. Всю муниципальную команду, главу с командой, депутатский корпус, как лидеров общественного мнения, все муниципальные учреждения. <…> И, конечно же, порадуюсь за тех, кто за этот год показал себя, проявил себя на федеральном уровне. Ведь в этом году 1600 заявок было только от Московской области», — сказала Гусева.
Она отметила, что в этом году на форуме «Малая Родина — силы России» три номинанта: два первых места и одно второе.
«Это как раз показатель того, что борьба в стране, особенно в „Госуслугах“, это поддержка наших граждан. Нужно помнить, что только граждане дают оценку нашему труду, а неравнодушных граждан очень мало», — добавила Гусева.
Она привела в пример тот факт, что в Подмосковье лучший в стране институт старост. Гусева также поблагодарила присутствующих за активную поддержку участников СВО и членов их семей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.