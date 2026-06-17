В среду в Доме правительства Московской области наградили победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Благодаря нашему национальному лидеру главы муниципалитетов по горизонтали масштабируют лучшие практики, делятся опытом, и Московская область здесь, конечно же, лидер. Я приехала вас за это поблагодарить. Всю муниципальную команду, главу с командой, депутатский корпус, как лидеров общественного мнения, все муниципальные учреждения. <…> И, конечно же, порадуюсь за тех, кто за этот год показал себя, проявил себя на федеральном уровне. Ведь в этом году 1600 заявок было только от Московской области», — сказала Гусева.

Она отметила, что в этом году на форуме «Малая Родина — силы России» три номинанта: два первых места и одно второе.

«Это как раз показатель того, что борьба в стране, особенно в „Госуслугах“, это поддержка наших граждан. Нужно помнить, что только граждане дают оценку нашему труду, а неравнодушных граждан очень мало», — добавила Гусева.

Она привела в пример тот факт, что в Подмосковье лучший в стране институт старост. Гусева также поблагодарила присутствующих за активную поддержку участников СВО и членов их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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