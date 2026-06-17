Ольга Курлаева призвала крымчан фильтровать посты в соцсетях

Ольга Курлаева заявила в эфире телеканала, что владельцы смартфонов часто считают себя блогерами, журналистами или «вещателями правды», но не всегда думают о последствиях своих публикаций.

«Сейчас каждый человек с телефоном — это уже военный корреспондент, блогер, вещатель правды. Но люди совершенно не понимают, что за лайками часто скрываются чьи-то жизни, судьбы», — подчеркнула Курлаева.

Помощник главы Крыма также отметила важность работы с молодежью, блогерами и лидерами общественного мнения.

Она предложила проводить просветительские встречи и обсуждения. Их цель — повысить ответственность молодых людей за содержание публикаций в интернете.

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