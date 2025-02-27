19 часов в аэропорту: фигурист Костомаров с женой с трудом улетели из Сочи

Роман Костомаров с супругой 19 часов не мог вылететь из Сочи в Москву

Фигурист Роман Костомаров с женой Оксана Домниной из-за непогоды провели почти сутки — всего 19 часов в аэропорту Сочи, сообщает kp.ru .

«Приехали мы вчера вечером в аэропорт Сочи, чтобы полететь в Москву. Зарегистрировались, сели в самолет. Заснули еще до взлета и проснулись опять в Сочи. Никуда мы не вылетели. Аэропорт закрыли. Учитывая, сколько мы летаем, такое в первый раз», — написала в соцсетях Оксана.

Они сначала провели три часа в самолете, затем их высадили, а рейс перенесли. Однако спустя 19 часов фигурист с супругой добрались домой и успокоили разволновавшихся поклонников.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings планирует возобновить регулярные перелета из Нижнего Новгорода в города Грузии — Тбилиси и Батуми. Пассажиры смогут туда добраться на самолетах SSJ-100.

Рейсы в Батуми запланированы с 26 апреля по субботам и с 28 мая по средам. В Тбилиси можно будет улететь по вторникам, а с 6 июня — по пятницам.