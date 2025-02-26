Регулярные рейсы начнут летать в конце апреля из Нижнего Новгорода в Грузию

Авиакомпания Red Wings вскоре запустит регулярные рейсы из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова в города Грузии, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Эти маршруты являются новыми для авиаперевозчика из столицы Приволжского федерального округа (ПФО). Первые вылеты в Батуми и Тбилиси намечены на конец апреля. Перелеты будут осуществляться на самолетах SSJ-100.

Рейсы в Батуми запланированы с 26 апреля по субботам в 22:30, а с 28 мая еще и по средам.

В Тбилиси же можно будет улететь с 29 апреля по вторникам в 16:40, а с 6 июня еще и по пятницам в 08:10.

На данный момент авиакомпания Red Wings осуществляет регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Самару и Ереван.