ЮИД Раменского округа посетил праздник в парке Патриот

Отряд юных инспекторов движения «Хранители дорог» школы № 6 Раменского округа побывал на областном празднике «Один день с полицией Подмосковья» в парке «Патриот». Школьники приняли участие в образовательных и патриотических мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отряд ЮИД «Хранители дорог» под руководством Ирины Лапшовой посетил масштабный областной праздник «Один день с полицией Подмосковья», который прошел в военно-патриотическом парке «Патриот». Поездка позволила школьникам совместить изучение правил дорожного движения с погружением в историю страны.

Для юных инспекторов подготовили интерактивные тематические площадки. Ребята участвовали в обучающих викторинах и командных играх по правилам дорожного движения, а также прошли специализированную трассу «Школа „Безопасность в движении“».

Делегация Раменского округа посетила показательные выступления кинологической службы полиции. Служебные собаки продемонстрировали выучку и навыки задержания условных нарушителей. Кроме того, школьники ознакомились с выставкой «Дороги Победы», экспозицией ретро-техники и побывали в иммерсивных залах музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

Организаторы отметили, что такие выезды укрепляют командный дух и помогают углублять знания в сфере безопасности. Руководство школы и участники поблагодарили комитет по образованию администрации Раменского муниципального округа, сотрудников полиции, Госавтоинспекции и муниципального координатора ЮИД Светлану Кислякову за организацию поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.