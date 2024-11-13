Максимальную скорость на автомагистралях в России могут увеличить до 150 км/ч

Депутаты Госдумы предлагают увеличить допустимую скорость на российских автомагистралях до 150 километров в час. В этом случае жители РФ смогут ездить по трассам со скоростью 169 км/ч без штрафов, сообщает SHOT .

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев отправили обращение начальнику Госавтоинспекции России Михаилу Черникову. В нем они просят увеличить допустимую скорость на трассах до 150 километров в час. Касаться такое нововведение будет только тех автомагистралей, которые соответствуют требованиям, например, дороги из Москвы в Петербург М-11 «Нева».

Даванков и Ткачев уверены, что благодаря этому получится уменьшить количество пробок и сократить время в пути. Они привели в пример ситуацию, когда в прошлый раз допустимую скорость увеличили до 110 километров в час. Тогда больше аварий не стало, поскольку дороги безопасные и современные.

Ранее в Москве водителей оштрафовали 140 тыс. раз за проезд «зайцем» по платной трассе. Они пытались обмануть систему «свободный поток». Размер штрафа — от 3 до 15 тыс. рублей.