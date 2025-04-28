Люксовые «китайцы»: на каких авто поедут почетные гости Парада Победы
Фото - © Jengtingchen. Собственная работа/Wikipedia.org
Китайский автобренд Hongqi предоставит 30 автомобилей для празднования 80-летия Великой Победы. На представительских минивэнах и флагманских седанах будут передвигаться почетные гости парада, сообщила пресс-служба автокомпании.
Hongqi выделит 10 минивэнов HONGQI HQ9 и 20 седанов HONGQI H9. Люксовый бренд заявил, что поддерживать парад Победы в Великой Отечественной войне — большая честь для компании.
«Мы гордимся тем, что наши автомобили с момента своего появления стали символом парадных событий в Китае и теперь сопровождают значимые события в России, внося торжественность и обеспечивая комфорт», — прокомментировал исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев.
Изначально автомобили марки Hongqi использовали только первые лица Китая. Со временем люксовые иномарки стали применять на форумах, приемах и парадах.
В компании не уточнили, в каком именно городе будут использоваться их автомобили во время Парада Победы.
Тем временем россиянам впервые показали отечественный автомобиль Lada e-Aura, которому не нужен бензин.