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Люди спят на полу в московском аэропорту Внуково из-за массовых задержек рейсов

Люди массово спят на полу в московском аэропорту Внуково. Там из-за ночных попыток ударов украинских беспилотников перенесли большое количество рейсов, сообщает « Осторожно, Москва ».

Из-за ночных происшествий во Внукове перенесли не один десяток рейсов. Около 50 было отменено.

Пассажиры вынуждены по несколько часов ожидать посадки на самолет. Многим приходится ждать вылет с предыдущего дня.

Некоторые путешественники легли спать на пол в декоративных зонах воздушной гавани. Некоторые вынуждены сидеть на чемоданах и ждать своей очереди.

Ранее в «Аэрофлоте» предупредили о возможных отменах или объединении ряда рейсов. Ограничения на прием и вылет самолетов действовали с 01:00 до 05:30.