Люди спят на полу в московском аэропорту Внуково из-за массовых задержек рейсов
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Люди массово спят на полу в московском аэропорту Внуково. Там из-за ночных попыток ударов украинских беспилотников перенесли большое количество рейсов, сообщает «Осторожно, Москва».
Из-за ночных происшествий во Внукове перенесли не один десяток рейсов. Около 50 было отменено.
Пассажиры вынуждены по несколько часов ожидать посадки на самолет. Многим приходится ждать вылет с предыдущего дня.
Некоторые путешественники легли спать на пол в декоративных зонах воздушной гавани. Некоторые вынуждены сидеть на чемоданах и ждать своей очереди.
Ранее в «Аэрофлоте» предупредили о возможных отменах или объединении ряда рейсов. Ограничения на прием и вылет самолетов действовали с 01:00 до 05:30.