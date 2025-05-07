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«Аэрофлот» предупредил о возможных отменах или объединении ряда рейсов

Из-за действия временных ограничений с 01:00 до 05:30 7 мая на прилет и отправку самолетов в подмосковном аэропорту Шереметьево некоторые рейсы «Аэрофлота» были отправлены на запасные аэродромы. Некоторые только лишь задержали, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сотрудники фирмы делают все нужное, чтобы стабилизировать расписание. Пассажирам рекомендуют перед отправкой в аэропорт проверять онлайн-табло и отслеживать объявления по громкой связи.

Некоторые рейсы могут быть отменены. Часть объединят с другими.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево вновь поставил на паузу прием и отправку рейсов. Мера вынужденная и временная.