Легендарного «Моста глупости» в Санкт-Петербурге больше «не будет»

Дорогу под «Мостом глупости» в петербургских Шушарах начали углублять. Из-за маленькой высоты 2,7 метра под ним регулярно застревали грузовики, без происшествий проезжали только легковые авто, сообщает Baza .

Хоть рядом с мостом и были установлены предупреждающие знаки, водители крупных машин все равно пытались там проехать. Над объектом инфраструктуры даже был размещен баннер с текстом: «Газель не пройдет». Но водители игнорировали и его.

К моменту закрытия путепровода разбились около 200 автомобилей.

На опубликованном фото под мостом работает экскаватор. Землю разрыли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.