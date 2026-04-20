Легендарного «Моста глупости» в Санкт-Петербурге больше «не будет»
Проезд под «Мостом глупости» в Петербурге углубляют для недопущения аварий
Дорогу под «Мостом глупости» в петербургских Шушарах начали углублять. Из-за маленькой высоты 2,7 метра под ним регулярно застревали грузовики, без происшествий проезжали только легковые авто, сообщает Baza.
Хоть рядом с мостом и были установлены предупреждающие знаки, водители крупных машин все равно пытались там проехать. Над объектом инфраструктуры даже был размещен баннер с текстом: «Газель не пройдет». Но водители игнорировали и его.
К моменту закрытия путепровода разбились около 200 автомобилей.
На опубликованном фото под мостом работает экскаватор. Землю разрыли.
