Экономист разъяснил порядок выплат по больничному после увольнения

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что уволившиеся россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности в течение 30 дней после ухода с работы, сообщает Газета.ru .

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не только работающим гражданам, но и тем, кто заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. В этом случае размер выплаты рассчитывается как 60% от среднего дневного заработка за два предыдущих календарных года независимо от страхового стажа.

Балынин привел пример: если в 2024 году зарплата составляла 85 тыс. рублей, а в 2025 году — 95 тыс., при увольнении 10 апреля 2026 года и болезни с 20 апреля право на выплату сохраняется.

«Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России. Пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц. За 2024 год человеку было выплачено 1,020 млн рублей, за 2025 год — 1,140 млн. Дневной размер пособия в приведенном примере составит 1775,34 рубля. Если, например, гражданин будет болеть 13 дней, то размер пособия составит 23 079,42 рубля. От бывшего работодателя гражданин получит 5326,02 рубля (за вычетом НДФЛ — 4633,64 рубля), а от Социального фонда России — 17 753,4 рубля (за вычетом НДФЛ — 15 445,46 рубля)», — сообщил экономист.

Пособие облагается налогом на доходы физических лиц.

