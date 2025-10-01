Lada, «Москвич», УАЗ: какие автомобили можно использовать в такси в России

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые можно использовать в такси

Министерство промышленности и торговли России опубликовало список автомобилей, которые можно использовать в такси согласно закону о локализации. Под его критерии попали более 20 моделей от шести российских брендов, сообщает РИА Новости .

В перечень попали Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8). Список будет обновляться по мере появления новых моделей брендов, производство которых локализовано в России.

Закон о локализации такси в мае подписал государственный лидер Владимир Путин. Теперь для включения автомобиля в перечень легковых такси нужно выполнить два условия: количество баллов локализации должно соответствовать установленному правительством для госзакупок, также машина должна быть произведена в рамках инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Ранее автомобильный эксперт Евгений Ладушкин заявил, что готовящийся закон о локализации автомобилей потрясет рынок такси: под угрозой ухода окажутся около 200 тысяч водителей, то есть 20%.

