Новая реальность: в России кардинально изменится рынок такси

Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин заявил, что готовящийся закон о локализации автомобилей потрясет рынок такси: под угрозой ухода окажутся около 200 тысяч водителей, то есть 20%, сообщает АБН24 .

«Хотя формально закон направлен не столько против такси, сколько на поддержку всего автомобильного рынка, последствия для отрасли могут быть драматичными», — сказал специалист.

По его словам, в наихудшем развитии ситуации вероятен не только всплеск нелицензированных перевозок, но и ухудшение обслуживания, увеличение количества неавторизованных водителей, что, в свою очередь, создаст дополнительные угрозы для безопасности пассажиров.

Отдельного внимания заслуживает вопрос технического обслуживания после продажи. Даже в больших городах возможности станций техобслуживания не безграничны. Например, в Санкт-Петербурге у «АвтоВАЗа» функционирует всего лишь одна официальная станция кузовного ремонта, которая уже работает на пределе возможностей.